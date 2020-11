Cagliari, Gigi Riva compie 76 anni: gli auguri di mister Di Francesco sono social

Un giorno importante per il Cagliari e non solo per la sfida che si andrà a disputare contro la Sampdoria per la settima giornata di Serie A. Ma anche perché oggi, sabato 7 novembre, è una data da ricordare e festeggiare. Gigi Riva compie gli anni. Tra i primi fargli gli auguri, ovviamente, il club sardo e poi anche mister Eusebio Di Francesco.

Cagliari, tanti auguri Gigi Riva

“L’uomo Riva è un serio esempio per tutti”, questa la frase scelta nell’immagine che il Cagliari ha condiviso via social per fare gli auguri a Gigi Riva. 76esimo compleanno per Rombo di Tuono che ha scritto le pagine più importanti della storia del club sardo portando anche allo scudetto i rossoblù.

Dagli auguri della società, fino a quelli di mister Eusebio Di Francesco che ha scelto un’immagine emblematica che lo vede accanto alla figura dell’ex attaccante anche della Nazionel. “Un campione. Un esempio. Una gran persona che ho avuto la fortuna di conoscere in passato e che spero di incontrare nuovamente nella sua Cagliari. Buon compleanno, Gigi Riva”, ha scritto il tecnico del Cagliari su Twitter.