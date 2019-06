Cagliari, Giulini: “Barella all’Inter? La trattativa ad ora…”

Summit di mercato in casa Cagliari. Nella serata di ieri, nel centro di Milano, il presidente Tommaso Giulini, il ds Marcello Carli, il tecnico Rolando Maran e il team manager Roberto Colombo si sono riuniti a cena per discutere delle mosse da operare sul mercato. Al termine dell’incontro, ai microfoni di Sky Sport, hanno parlato sia Maran che Giulini.

MARAN – “Il rinnovo di Ceppittelli era voluto fortemente da lui, dalla società e da me: è una bella notizia. Barella? Mi dispiace per come sia finita l’avventura con l’Under 21, c’è grande rammarico. Se verrà ceduto? Chiedete al direttore… Rog e Defrel? Stiamo parlando di giocatori bravi, per cui…”

GIULINI – “Siamo dispiaciuti per l’Under 21, peccato aver sbagliato la partita con la Polonia. Barella? Sicuramente Nicolò avrà qualche giorno in più di vacanza, avendo giocato fino a pochi giorni fa. Nessuna novità nella trattativa con l’Inter”.