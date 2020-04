Cagliari, il gesto del patron Giulini: 150 mila mascherine e termometri ad infrarossi dalla Cina

Anche il Cagliari, col presidente Tommaso Giulini, scende in campo per combattere l’emergenza coronavirus. Come riporta La Nuova Sardegna, il patron rossoblù grazie al suo impegno è riuscito a far giungere nell’Isola ben 150 mila mascherine e anche 100 termometri ad infrarossi.

Il patron rossoblù ha fatto arrivare dalla Cina, più precisamente da Xiapu, un numero importante di mascherine e strumenti per misurare la temperatura corporea. Grazie al rapporto con la cittadina asiatica, visitata anche in estate da una delegazione del Cagliari per presentare il modello di funzionamento della società, ecco l’intervento importante che potrà indubbiamente dare una mano d’aiuto alla sanità sarda.