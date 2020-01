Cagliari, Joao Pedro sogna in grande: “Mondiale col Brasile? Sarebbe incredibile…”

Protagonista di un avvio di stagione da record con la maglia del Cagliari, Joao Pedro, trequartista e attaccante rossoblù si è raccontato ai microfoni del Guerin Sportivo. Il numero 10 dei sardi ha fatto il punto sulla sua stagione e suoi sogni e ambizioni per il futuro. Uno sguardo anche alla Nazionale e alla possibilità di tornare a vestire la maglia verdeoro.

AMORE – Sul suo rapporto con la Sardegna e la città di Cagliari, Joao Pedro ha detto: “Il Cagliari ha sempre dato tutto per me e viceversa, nei momenti belli e anche in quelli meno belli. All’inizio non pensavo di rimanere così tanto tempo con oltre 150 partite ed entrare nella top ten dei cannonieri. Questo significa che poi qualcosa resta. I gol di Nené? Non posso paragonare quello che ha fatto lui e che ha fatto quella squadra, però sono contento”.

NAZIONALE – “Il Mondiale col Brasilie? Difficile dirlo anche perché il torneo sembra ancora lontano, però il bello del calcio è proprio questo. Quando giochi 50 partite in nazionale seppur giovanile, quella maglia verdeoro te la senti addosso per sempre. Tenuto conto che i giocatori brasiliani sono una popolazione sterminata e li trovi in ogni angolo del mondo sarebbe incredibile. Ma è meglio concentrarsi sul lavoro e continuare a lavorare bene”.