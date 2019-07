Cagliari, Maran: “Dobbiamo crescere, ma siamo squadra. Il Chievo? E’ stato come rivedere vecchi amici…”

Vittoria per 2-1 del Cagliari in amichevole contro il Chievo. I sardi, che con questa gara hanno chiuso il ritiro in Trentino, si sono imposti grazie alle reti di Despodov e Pavoletti. Queste le parole al termine del match del tecnico Rolando Maran.

PRESTAZIONE – “C’è stato grande impegno, anche se il clima non ha aiutato. Dobbiamo ancora crescere nell’intensità, ma abbiamo cercato di essere squadra, facendo vedere alcune cose buone e commettendo qualche sciocchezza. Ora sarà importante l’amichevole con il Leeds, anche se loro saranno più avanti di noi nella preparazione, visto che tra poco cominciano il campionato”.

ROG – “Quando il contesto è buono, l’inserimento diventa più veloce”.

CHIEVO – “Sfidare il Chievo è stato come rivedere tanti vecchi amici: quindici anni di vita calcistica non si dimenticano. Vedere Pellissier in borghese e non in divisa da campo è stato strano, ma gli voglio augurare tutto il bene possibile”.