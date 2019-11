Cagliari, Maran: “L’Atalanta fa paura: test impegnativo, ma siamo pronti”

Imbattuto dalla seconda giornata contro l’Inter il Cagliari si mette alla prova sul campo dell’Atalanta.

Per i rossoblù sarà un test verità per le ambizioni stagionali e Rolando Maran non ha negato l’importanza della sfida in conferenza stampa: “Sono tutte gare importanti, questa è una partita particolare perché è l’avversario più difficile da incontrare. Ho visto qualche numero dell’Atalanta, sono impressionanti, ma noi abbiamo sempre risposto da squadra in queste circostanze. Sarà un test impegnativo, arrivare a questa partita in questo modo è sicuramente una cosa positiva per noi, ma dovremo essere più bravi del solito a Bergamo”.”

Un anno fa a inizio stagione il Cagliari passò a sorpresa a Bergamo: “Arrivavamo da un inizio difficile, ma siamo riusciti a tirare fuori una prestazione che poi portò alla vittoria. Ora ci arriviamo con un anno in più di conoscenza reciproca e con più consapevolezza dei nostri mezzi”

Nessuna indicazione sulla formazione: “Ceppitelli e Birsa non sono convocati, Cigarini e Nandez si sono allenati normalmente stamattina. Devo ancora fare le ultime valutazioni”.

Infine un commento sul discusso Var: “Il Var ha sicuramente aiutato l’operato degli arbitri, il calcio ne ha tratto vantaggio. Poi, siccome parliamo di discrezionalità, a volte questo fa sì che nascano delle discussioni, perché non sempre viene usato lo stesso metro. Ma dobbiamo far di tutto per rasserenare il clima e facilitare l’operato degli arbitri. Personalmente faccio ancora fatica a capire la ratio sui falli di mano, perché ogni volta nasce una situazione nuova e da valutare”