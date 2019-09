Cagliari, Maran: “Siamo ambiziosi, l’entusiasmo della piazza è il nostro carburante”

Dal momento più brutto della propria gestione, con le due sconfitte nelle prime due partite, al più bello, grazie alle tre vittorie consecutive, l’ultima delle quali sul campo del Napoli, che hanno proiettato il Cagliari al quarto posto.

Alla vigilia della gara interna contro il Verona Rolando Maran non smorza l’entusiasmo della tifoseria: “Abbiamo lavorato come sempre a mille all’ora, il fatto che ci sia entusiasmo è una cosa positiva, anzi deve essere il nostro carburante. Non c’è da fare il pompiere se la squadra lavora così. Ho visto i ragazzi preparare la partita al meglio”.

L’Hellas ha raccolto finora solo cinque punti, ma ha convinto sul piano del gioco: “La classifica del Verona non rispecchia il loro inizio di stagione, è una squadra quadrata e difficile da affrontare. Non dobbiamo cullarci su quanto fatto, ma semmai migliorare sempre. Siamo ambiziosi”.

Gli assenti sono ancora tanti, Maran non si sbilancia sulla formazione: “Abbiamo avuto un giorno in meno per recuperare rispetto al Verona, veniamo da una gara dispendiosa come quella di Napoli e devo valutare qualcuno dei miei, ma c’è ancora tempo. Nainggolan? L’ho convocato, vedremo…”.

Maran è poi tornato sul successo di Napoli: “Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Nel primo tempo abbiamo corso un solo rischio, qualcuno in più nella ripresa, ma anche noi siamo arrivati più vicini alla loro area: lo dimostra l’azione del gol, con sei calciatori nella loro metà campo, loro segnavano al San Paolo da 18 partite. Ho esultato tanto perché so quello che conta questa partita per l’ambiente di Cagliari”.