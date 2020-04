Cagliari, Pavoletti sogna in grande: “Europeo spostato? Posso dire la mia…”

Una stagione da dimenticare quella di Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari. Il bomber rossoblù si è infortunato gravemente al ginocchio nella prima uscita di campionato contro il Brescia. E proprio nel momento del ritorno in campo, ecco la ricaduta. Stesso infortunio che lo terrà fuori fino alla prossima annata.

Ma lo spirito di fiducia non manca al centravanti del Cagliari che si proietta anche al futuro e, in ottica Nazionale anche all’Europeo. Il torneo inizialmente previsto per l’estate 2020 è stato rinviato di un anno e così anche Pavoletti può tornare a sperarci. Parlando ai microfoni di Sky Sport il classe 1988 ha affermato: “Mi allenavo già da solo e adesso sto continuando a farlo”, ha detto Pavoloso a proposito degli allenamenti in isolamento. “Sotto questo punto di vista le cose per me non sono cambiate molto. Euro 2020 rimandato? Hanno spostato l’Europeo ed è giusto sperarci. Spero di essere in forma per dire la mia”.