Cagliari, percentuale realizzativa pazzesca: meglio solo il Barcellona. Ecco i dati

Solo il Barcellona meglio del Cagliari in Europa. Per quale dato? La percentuale realizzativa, ossia quanti gol segnati in rapporto ai tiri verso la porta avversaria. Stando a quanto riportato dai Dati Opta, infatti, il Cagliari ha una percentuale realizzativa pari al 18%, secondo solo alla formazione blaugrana di Ernesto Valverde (21%) per quanto riguarda i cinque principali campionati europei. Al terzo posto di questa speciale graduatoria troviamo il Lipsia con il 17%, seguito da Borussia Dortmund (17%) e Leicester (16%). Un’altra, ennesima nota di merito per i rossoblù di Rolando Maran, che nella storia mai erano partiti così forte in Serie A. Una squadra che non molla mai, con la serie aperta di risultati positivi più lunga del campionato italiano.

