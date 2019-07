Cagliari, pronto il colpo dal Napoli

Cagliari vicino ad un vero e proprio colpo di mercato. Secondo quanto raccolto da Sky Sport, i sardi sarebbero infatti ad un passo a chiudere la trattativa per Marko Rog, centrocampista del Napoli. La dirigenza rossoblu avrebbe superato la concorrenza dell’Eintracht Francoforte, che voleva il giocatore in prestito, mettendo sul piatto della bilancia ben 15 milioni di euro. Nel dettaglio, l’offerta prevederebbe due milioni per il prestito più 13 per l’obbligo di riscatto.

Per il croato, reduce dall’esperienza in prestito al Siviglia nella seconda parte dell’ultima stagione, in passato anche esperienze in patria con Varazdin, RNK Spalato e Dinamo Zagabria.