Cagliari, Rog si presenta: “Qui per giocare con continuità. A Napoli e Siviglia…”

Marko Rog si presenta alla sua nuova squadra, il Cagliari. Il centrocampista è arrivato con la formula del prestito e spera di affermarsi con la maglia rossoblù.

Intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione, il classe ’95 ha parlato della sua voglia di fare bene e giocare con costanza, cosa che non gli è riuscita nelle ultime annate.

DESIDERIO – “Aspettative? Vengo qui perché mi è piaciuto il progetto della società e per quello che ha detto il direttore. Ho bisogno di giocare con continuità, spero di farlo qui al Cagliari perché sto bene e mi sono allenato fino a pochi giorni fa con il Napoli.

COMPAGNI – Rog è l’ultimo di una lunga lista di giocatori croati arrivati in Sardegna. “Se ho parlato con Bradaric? Sia Filip che Marko (Pajac, ndr) sono miei amici, sono felice di averli ritrovati qui. Srna? Ci ho parlato, certo, mi dispiace che non sia rimasto ancora qua”. A sorpresa, però, ad essere importante per la decisione di Rog anche Pavoletti: “Ho parlato con lui, mi ha descritto l’ambiente e i compagni. Credo sia stato molto importante per la mia scelta”.

PASSATO – “Cosa non ha funzionato a Napoli e Siviglia? Napoli è stata la prima squadra al di fuori della Croazia, non è stato tutto semplice. Ho fatto tante presenze, ma giocando poco non è facile. A Siviglia sono stato pochi mesi, ci sono state diverse situazioni come il cambio di allenatore, ma ora è il passato”.