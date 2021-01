Cagliari, Sottil guarda avanti: “Siamo col mister e ora pensiamo al Milan”

Riccardo Sottil, esterno d’attacco del Cagliari, ha parlato, come riporta il sito ufficiale del club sardo, della gara contro l’Atalanta in Coppa Italia che ha visto i rossoblù perdere dalla Dea per 3-1- Il calciatore, autore dell’unica rete dei suoi, ha commentato l’esito dell’incontro guardando avanti verso la sfida di campionato contro il Milan.

Sottil: “Siamo con Di Francesco. Testa al Milan”

“Volevamo superare il turno battendo un avversario molto forte, peccato perché la reazione era stata quella giusta”, ha detto Sottil in riferimento al k.o. con l’Atalanta. “Siamo stati bravi a soffrire e costruire anche altre opportunità per trovare il gol, l’Atalanta è una squadra di primo livello e ti mette molta pressione. Sono felice per la mia rete, ma è chiaro che sia una gioia parziale e molto indebolita dalla mancanza del risultato positivo della squadra”.

E sul momento negativo del Cagliari: “Questa squadra ha valori importanti a livello tecnico e morale. Stiamo lavorando sodo per uscire dal momento complicato, dobbiamo seguire il mister perché insieme possiamo reagire sin dalla gara di lunedì col Milan. Sono convinto che soffermandoci sugli aspetti che ancora funzionano meno possiamo migliorare e tornare ad ottenere quei risultati mancati negli ultimi tempi”.