Cagliari, Zenga saluta con una stoccata: “Forse ho fatto male ad accettare un contratto con una clausola impossibile”

L’allenatore del Cagliari, almeno per l’ultima partita come confermato da Giulini, parla della sfida con il Milan,

LE DICHIARAZIONI DI ZENGA

“È nel diritto di ogni presidente pensare a nuovi progetti, non ho niente da rimproverarmi. L’unico “difetto” è stato quello di fare 10 punti subito che ci hanno messo in condizioni tranquille. Ringrazio tutti, staff e magazzinieri. Stare due mesi al centro sportivo, non vedere la famiglia, perdere dei giocatori, sono tutte cose che mi porterò dentro per tutta la vita. Spero che questi ragazzi abbiano imparato dai momenti difficili e riescano a portare il presidente dove spera di arrivare. Forse ho fatto male ad accettare un contratto di pochi mesi con una clausola impossibile, ovvero il settimo posto da raggiungere, ma io sono fatto così”. Le parole di Zenga a Sky Sport