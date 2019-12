Cagni ha la soluzione: “Razzismo? Carcere e mai più allo stadio per chi fa i ‘buu’…”

Intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà, in onda su TMW Radio, Gigi Cagni, ex allenatore anche di Empoli e Brescia, ha parlato di alcuni temi caldi del calcio nostrano come il razzismo e la recente assegnazione del Pallone d’Oro 2019.

SOLUZIONE – Lapidario sul tema razzismo: “La cosa è semplice: inizia a scovare chi fa i ‘buu’ razzisti, vai in carcere e poi non entri più nello stadio. Così dovrebbe fare la giustizia”, ha detto Cagni.

PALLONE D’ORO – E sul premio individuale andato a Lionel Messi: “Messi è forte, ma non riesco a capire qual sia il criterio di assegnazione adesso. Mi vengono dei dubbi. Io avrei scelto Van Dijk. Ci sono tanti ruoli determinanti nel calcio, non solo quello dell’attaccante”.