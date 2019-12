Cagni: “Sarri? Non puoi metterci così tanto per far vedere il tuo gioco… Meglio Simone Inzaghi”

E’ una Lazio che fa sognare. I biancocelesti, nell’ultimo turno di Serie A, hanno superato la Juventus per 3-1, portandosi a -3 dai bianconeri e a -5 dall’Inter capolista. Una classifica frutto dell’ottimo lavoro svolto dal tecnico Simone Inzaghi, pubblicamente elogiato a Maracanà da Gigi Cagni.

INZAGHI E SARRI – “Inzaghi sta dimostrando di essere un grande allenatore, la sua squadra gioca molto bene. Dal centrocampo in su fanno vedere grandi cose in velocità, potendo contare su giocatori di grande qualità. Preferisco lui a Sarri, sa variare a seconda delle situazioni e non cavalca le situazioni. Maurizio non ha alcuna colpa, lo hanno fatto diventare il migliore al mondo ma, per ora, deve ancora dimostrarlo. Con quei giocatori non puoi metterci così tanto a far vedere il tuo gioco”.