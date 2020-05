Cairo: “Non so se il campionato possa riprendere. I giocatori sono fermi da due mesi e c’è chi è stato contagiato…”

Intervenuto ai microfoni di Radio 1, nel corso della trasmissione Radio Anch’Io Sport, Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato in occasione dei 71 anni dopo la tragedia di Superga ma anche della ripresa del campionato di Serie A. Ecco le sue parole:

SUPERGA – 71 anni dopo la tragedia, anche in questo momento di paura per il coronavirus, il patron farà il suo gesto: “Sto partendo ora da Milano per andare a Torino per andare a Superga con l’autorizzazione del prefetto per mettere un mazzo di fiori per ricordare. Siamo in un momento particolare ma è giusto così”. “Stiamo tutti vivendo qualcosa di inedito. Tutto il mondo è in questa situazione. Quel Grande Torino vinse dopo la Guerra Mondiale e in un certo senso quella squadra diede un senso di riscossa anche a chi non tifafa quel Torino. Era una squadra molto speciale per tutti. Poi ci fu la tragedia ed è per questo che quei giocatori sono rimasti un grande patrimonio per tutti quanti. Siamo qui per ricordarlo con affetto e commozione”.

FASE 2 DEL CALCIO – “Se ripartirà il campionato? Non lo so. Io sono uno dei 20 associati alla Lega. Non sono in grado di dirlo. Ci sono dei tentativi per farlo ripartire. Adesso si parte con gli allenamenti individuali, poi dal 18 dovrebbero esserci quelli collettivi. Dico che è una cosa molto complicata. Essendo uno dei 20, è meglio che parli la Lega e non io. Credo sia giusto parlino loro. Stanno provando a fare le cose per bene per garantire la sicurezza di tutti e la salute”. “Serve sicuramente un protocollo di massima sicurezza. Siamo in un Paese con oltre 200 mila contagi e chissà quanti ce ne sono non contati”.

CAMPIONATO – “Due campionati nell’anno solare? Io questo sicneramente non lo so. Ho sentito tante ipotesi e diverse soluzioni. Credo sia giusto mantenere il format standard del campionato perché secondo me è la cosa migliore. La gente è abituata ad una certa cosa ed è giusto mantenerlo. Questa è una stagione molto particolare. I giocatori sono fermi da due mesi. Come riprenderanno i giocatori che sono in casa da due mesi. Squadre con malati di Covid-19. Quando questi saranno in condizione di allenarsi e di giocare?”. “Cosa ferma dal prendere una decisione definitiva? Credo che ci sia, come giusto, la volontà di riprendere ma alla fine certe decisioni vanno prese da chi di dovere”. “Io sono molto preoccupato per la sicurezza. Mi auguro possa esserci un protocollo a prova di bomba. Mi preoccupo per il mio Torino, ma anche per tutte le altre persone che lavoreranno. Poi ci sono le gare”.