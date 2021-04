Cairo: “Superlega? Mai creduto potesse andare diversamente”

Il parere del presidente del Torino

Urbano Cairo mostra tutta la sua indignazione per i fatti legati alla Superlega. Il patron del Torino, parlando al Corriere della Sera, ha detto la sua sulla creazione e il successivo scigliomento della competizione. "Non avete idea di quante testimonianze di solidarietà, di sostegno, stia ricevendo: appassionati che sono addirittura spaventati da questa competizione che si vuole far nascere". "Il mio stato d'animo? Di indignazione. Partiamo dal calcio italiano, questa Superlega è un attentato alla sua salute, all’interesse collettivo. Tre società, Juve, Inter e Milan, hanno pensato esclusivamente alla loro salute economica, ai loro interessi. Non si preoccupano minimamente degli altri club, delle loro esigenze, dei loro problemi. E non mi pare proprio che in quel gruppo di 12 club, destinati a diventare magari 15, che promuovono la Superlega si rispettino certe regole virtuose, di sana gestione finanziaria, anzi tutt’altro".