Calandra para tutto (compreso due rigori) e il Troina porta via da Palermo il pareggio. Savoia a -3 dai rosanero

Il Palermo in casa continua a lasciare punti per strada e adesso dopo lo 0-0 di questo pomeriggio con il Troina vede assottigliarsi le distanza dalla vice capolista Savoia che ha superato l’Acireale fra le mura amiche. Oggi i rosanero di mister Pergolizzi sono stati fermati dal portiere della squadra ennese Antonino Calandra, palermitano ma portiere del Troina: è stato lui oggi a fermare la corsa del Palermo respingendo di tutto e persino due calci di rigore. Prima Ricciardo nel primo tempo, poi Sforzini nella ripresa: in entrambi i casi il giovane Calandra si è superato, parandoli entrambi. Si conclude senza sorrisi questo 2019 da incubi per i tifosi rosanero. Dalla possibile serie A alla serie D, un anno da dimenticare per il Palermo che adesso rischia anche di rimettere in gioco il Savoia per la promozione in C.