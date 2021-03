Calciatori figurine Panini, per i 60 anni tante iniziative

Panini, il direttore Allegra a “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio: “Sabato in omaggio con GdS un pacchetto di figurine speciale in cui ci sarà il tributo a Lorenzo Insigne per i 100 gol in Serie A”

“La collezione calciatori Panini compie, quest’anno, 60 anni. Per celebrare la ricorrenza abbiamo lanciato varie iniziative – queste le parole di Antonio Allegra, direttore mercato Italia Panini, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio -. Oltre alle Panini Instant, card che stanno raccontando i momenti più belli della Serie A, abbiamo lanciato una sezione che racconta l’andamento del campionato. Sabato, in allegato alla Gazzetta dello Sport, ci sarà una bustina speciale in cui ci saranno 5 figurine: una dedicata a Lorenzo Insigne ed ai suoi 100 gol in Serie A, una a Romelu Lukaku, una a Luis Muriel, una a Davide Ballardini per quello che sta facendo sulla panchina del Genoa e, l’ultima, raffigura la copertina della Gazzetta dello Sport nel giorno successivo al Derby di Milano vinto dall’Inter. Quel momento potrebbe essere la svolta della stagione, probabilmente quella vittoria ha spianato la strada ai nerazzurri verso la conquista dello Scudetto. Insigne è stato anche il primo a finire nella collezione Panini Instant: dopo la sua rete su punizione contro la Roma ha esposto la maglia di Maradona, ed abbiamo deciso di immortalare quel momento. Il napoletano sta facendo una stagione fantastica, io lo seguo sia in azzurro Napoli che in azzurro Nazionale. Credo che farà anche un Europeo importante”.