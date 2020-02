Calcio ai danni dell’arbitro: giocatore del Persico Dosimo squalificato un anno

Una maxi squalifica per un giocatore del Persico Dosimo, squadra di Seconda Categoria, per aver dato intenzionalmente un calcio al direttore di gara.

Come riporta La Provincia, prima gli insulti, poi la rabbia alla vista del cartellino rosso e la successiva reazione violenta con un calcio alla caviglia del direttore di gara. Il calcio dilettantistico cremonese si macchia di un grave episodio nei confronti della classe arbitrale. Al termine della partita sul campo della Stagnolmese, un giocatore del Persico Dosimo avrebbe scalciato il fischietto mentre questo gli passava davanti colpendolo alla caviglia. Poco prima il tesserato del club era stato espulso per frasi offensive sempre nei confronti del direttore di gara. La squalifica dovrebbe tenerlo lontano dal campo da gioco per un anno: fino a 5 febbraio 2021.