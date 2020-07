Calcio e Juventus in lutto: morto Giuseppe Rizza

Calcio e Juventus in lutto: Giuseppe Rizza è morto a 33 anni. L’ex giocatore della Primavera bianconera è morto dopo che era stato colpito da un’emorragia cerebrale negli scorsi giorni.

Giuseppe Rizza morto: calcio in lutto

Subito dopo la notizia del malore che aveva colpito Giuseppe Rizza il mondo del calcio aveva subito rivolto la sua attenzione alle condizioni del ragazzo che aveva fatto i suoi primi passi nelle giovanili della Juventus con campioni del calibro di Giorgio Chiellini e Claudio Marchisio, tra i primi a non far mancare i messaggio di speranza e vicinanza alla famiglia del gioatore. Rizza era ricoverato in ospedale al Cannizzaro di Catania dove si è spento a seguito di un aneurisma cerebrale. Attualmente Rizza militava nella prima categoria siciliana, con la maglia del Rinascita Netina. Tra i primi a mandare un pensiero subito dopo la sua morte Giorgio Chiellini. Qui il suo messaggio sui social: