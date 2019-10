Calcio femminile, il punto sui campionati di B e C

Con il campionato di serie A femminile fermo, i riflettori sono tutti puntati sui tornei di serie B e serie C del calcio in rosa, che hanno fatto registrare dei risultati clamorosi.

Nel campionato cadetto resta al comando il Vittorio Veneto a punteggio pieno, dopo l’1-0 sul Perugia, inseguono il Napoli e la Riozzese, con le partenopee che battono 2-0 la Lazio, quindi il Cittadella sale a 6 punti con la Novese, dopo il successo esterno a San Marino.

Il Vicenza ed il Como si guadagnano la copertina della serie C per l’incredibile goleada di 12-0 e 11-0 che rifilano alle malcapitate Oristano e Caprera, vince per 6-2 invece il Campomorone Lady sul Torino, mentre Biellese e Meda si aggiudicano i rispettivi derby piemontesi con un poker.

Festa per Brixen e Trento che vincono con una cinquina su Cortefranca e San Paolo, stesso numero di goal anche per Sassari sul campo della Jesina, mentre il Riccione cala il poker a domicilio in quel di Pistoia.

Completano il quadro di giornata il successo 5-0 del Ludos sulla Roma DQ, la vittoria della capolista Catania, quindi il poker del Pescara che travolge il Catanzaro con una super Stracciasacco ed infine il pirotecnico 2-1 del Chieti sul Salento women.

Ha collaborato Paolo Pierangelo