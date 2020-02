Calcio, follia in campo: arbitro donna 16enne aggredita da allenatore e tifosi

Gravissimo episodio di violenza nei confronti di un direttore di gara. Ancora peggio se si pensa che la vicenda è accaduta nei confronti di una ragazza di soli 16 anni. Accade durante Real Meda-Rivazzanese, squadra di Under 15 femminile. Come riporta Il Giorno, due uomini, un allenatore e un tifoso, probabilmente padre di qualche calciatrice, hanno aggredito fisicamente e verbalmente, l’arbitro, una giovane di soli 16 anni.

Il tutto scaturisce quando, sul risultato di 1-1, l’arbitro decide di procedere al triplice fischio. Ma proprio al secondo dei tre, una giocatrice del Meda conclude in porta e segna. Istintivamente la direttrice di gara decide di convalidare la rete generando l’ira della squadra avversaria e dei tifosi. La ragazza, della Sezione Aia di Saronno, viene assalita dall’allenatore ospite che le inveisce contro e le mette le mani addosso. La strattona e la spinge. Lei, sconvolta e spaventata, cerca di ripararsi. Insieme al tecnico, anche un genitore che ha scavalcato la recinzione le arriva vicino e tenta di raggiungerla. A questo punto l’arbitro 16enne decide di annullare il gol, forse per paura di conseguenze peggiori. Ora, sicuramente, verranno presi provvedimenti: prima dalla giustizia sportiva ma quasi certamente anche da quella ordinaria. L’allenatore è stato identificato, mentre il tifoso ancora no.