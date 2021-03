Calcio illegale in diretta streaming: condanne pesantissime e risarcimento record

Il calcio moderno fa leva sui diritti televisivi oggi uno dei fattori principali per introitare denaro e portare avanti l’attività sportiva. Ma c’è chi agli abbonamenti delle varie piattaforme viene colto dalle tentazioni di utilizzare i siti pirata, sempre più diffusi, che consentono di assistere in streaming, illegalmente, a una partita di calcio. La situazione è piuttosto spinosa da un punto di vista delle sanzioni in cui si può incorrere, perché la legislazione al riguardo – come sempre un po’ in ritardo nel seguire le evoluzioni dell’era digitale – ha molte zone grigie. Intanto dalla Francia rimbalza una notizia che sa di mazzata per lo streaming illegale. Secondo quanto riporta calcioefinanza.it, tre uomini sono stati condannati, dal tribunale di Rennes, a pagare più di 7 milioni di euro di danni a Canal Plus, beIN Sports e RMC Sports per aver creato e alimentato siti illegali di streaming di eventi sportivi; sanzioni minori per altri due imputati. A riportarlo è Le Monde, che ricorda come i cinque fossero già stati giudicati colpevoli penalmente con sanzioni che andavano dai 5.000 euro ai 12 mesi di prigione (di cui 6 sospesi). Tra i condannati anche uno specialista di computer e un invalido, che si è difeso affermando di aver agito “seguendo lo spirito di Robin Hood”. I cinque imputati hanno trasmesso su una “galassia di siti”, tra il 2014 e il 2018, eventi sportivi di varia natura, riservati agli abbonati dei canali a pagamento. Il meccanismo era il seguente: un software “catturava” il flusso video del loro abbonamento ai canali sopra citati, per poi ritrasmetterlo a un server. I visitatori di quest’ultimo venivano poi “bombardati” con messaggi pubblicitari, portando al sistema una cifra intorno ai 230.000 euro.