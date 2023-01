Calcio in lutto: è morto Gianluca Vialli

L'ex calciatore era da giorni ricoverato a Londra per curare la malattia. Nelle ultime ore le sue condizioni sembravano essere peggiorate con la famiglia che si era alternata a fargli visita durante le festività di Natale e Capodanno. Adesso, il grande lutto che colpisce non solo il mondo del pallone.

Solamente poche settimane fa, Vialli aveva spiegato di dover interrompere il suo lavoro di capo delegazione della Nazionale per far fronte alle cure: "Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri. L’obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia".