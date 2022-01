Calcio in lutto: morto Gianni Di Marzio

L'uomo aveva 82 anni

Calcio in lutto: è morto Gianni Di Marzio . L'ex storico allenatore e dirigente sportivo italiano ha lasciato tutti all'età di 82 anni. L'annuncio è stato dato dal figlio Gianluca , giornalista a Sky. "E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego. Sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l'unico a non dimenticarti mai", le sue parole.

L'ultima esperienza in panchina fu quella nel 1991/92 al Palermo, per poi dedicarsi all'attività di dirigente. Di Marzio è ricordato anche per essere stato lo scopritore in Argentina di un giovanissimo Diego Armando Maradona segnalato poi al presidente Corrado Ferlaino. L'operazione non fu possibile a causa della chiusura delle frontiere al mercato. Come noto aveva conservato anche uno splendido rapporto con il Pibe de Oro.