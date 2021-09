Calcio in lutto: morto Jimmy Greaves

Era il miglior bomber del campionato inglese prima che diventasse Premier League

Redazione ITASportPress

Calcio in lutto, in particolar modo quello inglese. E' morto in queste ore Jimmy Greaves, storico bomber e miglior marcatore di sempre del massimo campionato britannico prima che venisse denominato Premier League.

L'uomo aveva 81 anni, ed è stato uno dei più grandi attaccanti inglesi di sempre. Miglior marcatore nella storia della First Division e vincitore della Coppa del Mondo del 1966. A confermare la triste notizia è stato il Tottenham suo ex club: "Siamo estremamente rattristati nell'apprendere della scomparsa del grande Jimmy Greaves, non solo il capocannoniere del Tottenham Hotspur, ma il miglior tiratore che questo Paese abbia mai visto. Jimmy è morto a casa nelle prime ore di questa domenica mattina".

L'ex calciatore vanta anche un passato, seppur breve, in Italia con la maglia del Milan, dove è rimasto per un breve periodo siglando 9 reti in sole 10 gare. Vista l'incompatibilità con Nereo Rocco era tornato in Inghilterra anzitempo.