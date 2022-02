Calcio in lutto: morto Maurizio Zamparini

L'ex presidente del Palermo era ricoverato in ospedale da qualche giorno

L'ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini è morto questa notte intorno alle due 2 nella clinica di Cotignola, in provincia di Ravenna, dove era ricoverato da qualche giorno. L'uomo era stato ricoverato in Terapia intensiva a Udine per una peritonite nei giorni di Natale ed era successivamente tornato a casa nonostante le sue condizioni fossero ancora non rassicuranti. Questa notte il decesso. Zamparini avrebbe compiuto 81 anni a giugno.