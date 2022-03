Calcio in lutto, morto Pino Wilson storico capitano della Lazio scudettata del ’74

Lutto nel mondo del pallone

Nato a Darlington in Inghilterra, Wilson cominciò a giocare nell’Internapoli, dove in attacco c’era Giorgio Chinaglia. Nel 1969 il passaggio in biancoceleste con Chinaglia. Nel 1971 con l’arrivo di Tommaso Maestrelli in panchina diventò uno dei pilastri della formazione laziale che prima salì in A e poi in due anni arrivò a vincere addirittura lo scudetto. Giocava da libero, ma interpretava il ruolo in chiave moderna. Pino Wilson fece parte della spedizione azzurra al Mondiale in Germania nel 1974. Giocò con la Lazio fino al 1980: 392 gare e 6 gol. Successivamente una parentesi ai Cosmos nella scia di Chinaglia e al Montreal.