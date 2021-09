Calcio in lutto: morto Romano Fogli

Una triste notizia per il mondo del pallone

Calcio in lutto: è morto Romano Fogli. Se ne è andato oggi a 83 anni, l’ex centrocampista di Bologna e Milan che ha scritto pagine importantissime della storia dei rossoblù e che verrà ricordato per sempre come l’uomo scudetto. Fogli era stato uno dei perni della squadra che Fulvio Bernardini guidò al tricolore nel 1964.