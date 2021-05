Calcio in lutto: morto Tarcisio Burgnich

Triste notizia per tutto il mondo del pallone

Altro lutto nel mondo del calcio. Morto all'età di 82 anni l'ex storico giocatore dell'Inter e della Nazionale Tarcisio Burgnich. La Roccia, questo il suo soprannome coniato da Armando Picchi, compagno di mille battaglie in nerazzurro e in Azzurro, ha accusato un malore negli ultimi giorni e nella notte non ce l'ha fatta.