Calcio in lutto: morto Trevor Francis ex di Sampdoria e Atalanta

Giorno triste per il calcio inglese e anche per la Sampdoria e l'Atalanta. E' morto oggi Trevor Francis all'età di 69 anni. L'ex attaccante britannico si è spento a Marbella, in Spagna, colpito da infarto. Ha giocato anche in Italia per cinque anni: arrivato alla Sampdoria nel 1982, ci è rimasto quattro stagioni compresa la vittoria della Coppa Italia del 1984-85 da capocannoniere della manifestazione (9 gol) ma con sole 67 presenze per i tanti infortuni, per poi passare nel 1986-87 all'Atalanta.