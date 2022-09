Calcio in tv e streaming, Dazn si prende Eleven Group

Il calcio in tv è ormai realtà. Così la concorrenza aumenta per offrire un prodotto migliore e diversificato. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, Dazn aumenterà la propria offerta con una lunga serie di proposte internazionali. L’ultimo annuncio riguarda l’accordo per l’acquisto di Eleven Group, uno dei maggiori provider per la trasmissione in streaming di eventi sportivi nazionali e non solo. Accordo che dovrà essere sottoposto alla verifica dell’Antitrust per poi diventare operativo: passaggio che potrebbe richiedere ancora qualche mese. «L’operazione - annuncia la società - espande le capacità di DAZN all’interno del settore del live streaming di contenuti sportivi consolidandone la posizione di leader globale in questo mercato in rapida evoluzione e consentendo di raggiungere nuovi territori, ampliare il portafoglio dei diritti calcistici e generare nuovi flussi di ricavi». Esattamente potrà garantire una crescita dei ricavi che DAZN Group stima superiori ai 300 milioni di euro all’anno. Fondata nel 2015, Eleven, attuale detentrice dei diritti di Serie C, è una piattaforma dedicata allo sport che offre intrattenimento di livello mondiale: trasmette circa 65.000 ore di sport in diretta ogni anno.