Calcio in tv le partite di oggi, dove vedere Germania-Italia del mondiale 2006 in diretta e streaming

Calcio in tv, tutto il calcio da rivedere in televisione e in streaming. In assenza di campionati e coppe, il pallone non lascia del tutto gli appassionati con le varie emittenti che trasmetteranno le migliori partite ogni giorno.

Per la data odierna, 2 maggio 2020, ecco il palinsesto di Sky con le gare di calcio più belle degli ultimi anni. Grande spazio oggi alle Nazionali e soprattutto alla super sfida che regalò la finalissima del Mondiale 2006 all’Italia. Gli azzurri sfidarano la Germania e vinsero dopo 120 minuti di grandi emozioni grazie ai gol di Fabio Grosso e Alessandro Del Piero.

Ore 06: Quarti di Finale, Inghilterra-Portogallo (01/07/2006)

Ore 08.30: Quarti di Finale, Germania-Argentina (30/06/2006)

Ore 11: Quarti di Finale, Brasile-Francia (01/07/2006)

Ore 13: Quarti di Finale, Italia-Ucraina (30/06/2006)

Ore 15: Quarti di Finale, Inghilterra-Portogallo (01/07/2006)

Ore 17.30: Quarti di Finale, Germania-Argentina (30/06/2006)

Ore 20: Semifinali, Portogallo-Francia (05/07/2006)

Ore 22: Semifinali, Germania-Italia (04/07/2006)

Ore 00.30: 2006 Campioni Rewind, Italia-Germania

Ore 01.30: Finale 3°/4° posto, Germania-Portogallo (08/07/2006)

Ore 03.30: Quarti di Finale, Brasile-Francia (01/07/2006)