Calcio in tv, le partite trasmesse oggi 28 aprile: dove vedere le gare in diretta e in streaming

Calcio in tv, tutto il calcio da rivedere in televisione e in streaming. In assenza di campionati e coppe, il pallone non lascia del tutto gli appassionati con le varie emittenti che trasmetteranno le migliori partite ogni giorno.

Per la data odierna, 28 aprile, ecco il palinsesto con alcune delle gare di calcio più belle degli ultimi anni. Dalla Champions League ai Mondiali di calcio, passando per la Serie A, Serie B e gli altri campionati. Queste le sfide offerte da Sky, Dazn e Eurosport.

08.30 Milan-Arsenal 2011/12 (Champions League) – SKY SPORT FOOTBALL

09.45 Brasile-Australia 2006 (Mondiali) – SKY SPORT UNO

10.30 Italia-Norvegia 1994 (Mondiali) – SKY SPORT FOOTBALL

11.30 Stati Uniti-Repubblica Ceca 2006 (Mondiali) – SKY SPORT UNO

13.15 Germania-Polonia 2006 (Mondiali) – SKY SPORT UNO

14.00 Real Madrid-Milan 2009/10 (Champions League) – MILAN TV (visibile su DAZN)

14.15 Italia-Eire 1990 (Mondiali) – SKY SPORT FOOTBALL

15.00 Argentina-Serbia Montenegro 2006 (Mondiali) – SKY SPORT UNO

15.55 Barcellona-Real Madrid (Liga) – DAZN1

16.00 Real Madrid-Barcellona 2010/11 (Liga) – SKY SPORT FOOTBALL

16.45 Francia-Corea del Sud 2006 (Mondiali) – SKY SPORT UNO

18.00 Milan-Inter (Serie A) – DAZN1

18.30 Inghilterra-Trinidad&Tobago 2006 (Mondiali) – SKY SPORT UNO

20.15 Brasile-Australia 2006 (Mondiali) – SKY SPORT UNO

21.15 Parma-Milan 2019/20 (Serie A) – MILAN TV (visibile su DAZN)

21.00 Italia-Inghilterra 1990 (Mondiali) – SKY SPORT FOOTBALL

22.00 Italia-Stati Uniti 2006 (Mondiali) – SKY SPORT UNO

22.00 Inter-Barcellona 2009/10 (Champions League) – INTER TV (visibile su DAZN)

22.00 Nigeria-Argentina 2006 (Olimpiadi) – EUROSPORT (visibile su DAZN)