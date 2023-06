Calcio, la legge anti-pirateria bloccherà siti fuorilegge

Il calcio illegale ha le ore contate dopo la stretta del Governo che vuole combattere i pirati informatici. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la prossima settimana, al più tardi quella successiva, il disegno di legge 621 sarà in Senato e, se nessuno degli articoli sarà bocciato (improbabile dopo l'unanimità arrivata dalla Commissione al Senato che ha discusso i vari emendamenti presentati), la nuova e attesa legge anti-pirateria sarà realtà. A quel punto mancheranno solo la promulgazione del Presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La meta però non era mai stata più vicina per la gioia dei broadcaster, che hanno acquistato i diritti tv, e della Lega Serie A, che con l’ad De Siervo da tempo porta avanti una battaglia contro i siti illegali e il “pezzotto”. Non è ancora stato calendarizzato il giorno in cui a Palazzo Madama ci sarà il dibattito generale, il voto sugli articoli (in sede redigente, in aula, non si possono presentare emendamenti) e poi il voto finale, ma l'iter del provvedimento è terminato. Dazn e Sky, titolari dei diritti per il prossimo campionato e ieri in trattativa privata con la Lega (come Mediaset) per quelli post 2024, sarebbero felici. Idem l'intero sistema calcio che nel 2022, rispetto al 2021, ha visto aumentare del 26% il numero degli atti di pirateria sullo sport live. La percentuale però è addirittura impressionante (+178%) se si considera il dato del 2016. Il Ceo di Dazn Italia, Stefano Azzi. ha spiegato: «L’impatto economico è decisamente negativo visto che il comparto sportivo perde fino a 800.000 euro al giorno di fatturato».