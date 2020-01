Calcio, medico della squadra colpito da infarto salvato dal preparatore atletico avversario

Grande spavento oggi nei minuti finale di una partita del campionato di Promozione in Sardegna. Sul campo di Via Crespellani a Mulinu Becciu al termine di Sigma De Amicis – Sant’Elena – come riporta diariosportivo.it – il medico sociale dei quartesi, il dottor P. M., più di 80 anni e da tantissimi anni al seguito della squadra biancoverde, presente sulla panchina al seguito della squadra come ogni domenica, ha accusato improvvisamente un malore e si è accasciato a terra. Tempestivo l’intervento del preparatore dei portieri della squadra cagliaritana, Enzo Carta, che di recente ha partecipato ai corsi di formazione di Primo Soccorso e BLSD e ha praticato immediatamente la rianimazione cardio polmonare (RCP). Decisivo l’utilizzo del defibrillatore presente nel nuovo impianto sportivo del rione cagliaritano in attesa dell’arrivo dei soccorritori del 112 giunti dopo una decina minuti e trasportato all’ospedale per un intervento, perfettamente riuscito, di angioplastica. Il match è stato sospeso quando mancavano 5′ alla fine con il Sant’Elena avanti 2-1.