Calcio, serie D, girone I, duello siciliano al vertice

Pole position ovviamente per il Trapani, col blasone un po’ più lucido per i recenti trascorsi in B, laddove il Siracusa, appena risalito dall’ennesimo anno di purgatorio in Eccellenza, partendo dalla seconda fila non potrà più permettersi passi falsi, tanto più che lo scontro diretto al ritorno sarà ad Ovest dopo il pari ad Est.

Alla ripresa entrambe saranno in trasferta, con la terra calabra a fare da arbitro del match a distanza (granata a Locri e azzurri a San Luca), con pronostico ovviamente a loro favore.

Ma la palla è tonda, scusate l’ovvietà, e la sorpresa è la speranza delle due opposte, per aumentare il distacco o ridurlo a seconda dei casi.

La speranza di tutti gli appassionati di calcio, di serie D in particolare, è che sia una competizione serena, senza inutili veleni e frecciate più o meno velate.

E’ chiaro a tutti infatti che i presidenti delle due società hanno stabilito lo stesso obiettivo a inizio campionato, che non hanno badato a spese, e che spese! per raggiungerlo, che sono entrambi a dir poco vulcanici (Antonini è proprietario anche della squadra di basket del Trapani) e molto tifosi (Ricci indossa quotidianamente la felpa del Siracusa) e che uno dei due purtroppo resterà deluso ma non autorizzato ad alzare i toni e ad abbandonarsi ad eccessi mediatici alla fine o durante il percorso.

Finora in questa particolare classifica risulta pure primo il presidente Antonini, dopo aver lanciato pubblicamente pesanti accuse su una vittoria del Siracusa e insinuato una collaborazione tecnica tra Ricci e l’ex ds del Catania Laneri. Noi invece vogliamo che questo particolare campionato di battute e insinuazioni finisca qui, che vinca il migliore, che i presidenti facciano i presidenti, i tifosi i tifosi e i calciatori gol, parate e difese arcigne.

Come vuole il giannibreriano dio Eupalla, anche in D, soprattutto in D.

Buona sosta e buona ripresa a tutti (film consigliato per chi voglia distrarsi un po’ “Poli opposti” con Luca Argentero e Sarah Felberbaum).

Foto Simona Amato

