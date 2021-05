Calcio sotto choc: ex Avellino Filippo Viscido trovato morto nel suo garage

L'ex calciatore si sarebbe tolto la vita

Secondo Il Mattino e La Gazzetta dello Sport Viscido è stato trovato impiccato nel proprio garage. Il calciatore, attualmente senza squadra a causa dell'interruzione delle categorie inferiori per via dell'emergenza Coronavirus, lascia una moglie e due figlie.

La notizia ha lasciato nello sgomento il mondo del calcio avellinese e salernitano. L'ultima sua squadra, la Salernum Baronissi attraverso il proprio profilo Facebook ha scritto: "Veloce, preciso, energico, testardo. Hai dato l'anima per la nostra squadra che ora piange silenziosa un ragazzo di grande talento che non ha avuto più la forza di rialzarsi per correre dietro ai suoi sogni. Riposa in pace".