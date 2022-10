Calcio, torna il “Memorial Cerciello Rega”. Lega Pro scende in campo

Torna il “Memorial Cerciello Rega. Valori e legalità in campo per la vita. Per Mario, a tre anni dalla scomparsa.”. La terza edizione dell’evento avrà luogo il 10 ottobre a Somma Vesuviana (Napoli) il paese natale di Mario Cerciello Rega, il carabiniere barbaramente ucciso il 25 Luglio del 2019. In questa occasione la Lega Pro e il Comune di Somma metteranno in campo nuovi progetti sull’educazione e la legalità secondo quegli insegnamenti di amore che Mario lanciava sempre alla sua famiglia ed alla sua splendida moglie Rosa Maria Esilio.