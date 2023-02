Calcio & tv, Dazn ha annunciato l’acquisizione di Eleven Sports

Importante novità per gli utenti che seguono il calcio in particolare quelli della Serie C su Eleven Sports. DAZN Group ha annunciato nella giornata di oggi di aver completato l’acquisizione di ELEVEN Group e di Team Whistle, social media creative agency con sede negli Stati Uniti. «L’acquisizione sottolinea l’ambizione di DAZN di diventare la principale destinazione sportiva a livello globale per tutti i tifosi, con un’ampia offerta che mette insieme diritti premium e una serie di altri prodotti e servizi, tra cui il gaming, l’e-commerce ed esperienze social», si legge in una nota.