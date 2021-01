Calciobidone 2020: è Eriksen il vincitore. Alle sue spalle Paquetà e Rabiot

Siamo sicuri che avrebbe preferito non vincere questo “trofeo”. Eppure, Christian Eriksen deve arrendersi all’idea di essere il trionfatore del Calciobidone 2020, il premio che viene assegnato al giocatore che ha deluso maggiormente nell’ultimo anno. Come ogni anno, ormai il dodicesimo di fila, il noto portale Calciobidoni.it ha deciso di assegnare il titolo a chi si è messo in luce ma… in negativo.

Il calciatore dell’Inter succede nell’albo d’oro a ben due romanisti come Kalinic e Schick vincitori delle ultime due stagioni. L’ultimo nerazzurro ad essere insignito del premio era stato Gabigol. Eriksen è stato votato con il 26,38% delle preferenze, battendo il secondo classificato Paquetà (19,26%) e Rabiot che ha chiuso terzo (15,71%). In classifica anche Pastore, davanti a Ramsey, Lazaro, Biglia e Pau Lopez. Chiudono la top ten Llorente e Lozano.