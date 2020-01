Calciopoli e lo scudetto del 2006, il Collegio di garanzia: “Esauriti i gradi della giustizia sportiva”

Lo scorso 8 novembre il Collegio di garanzia del Coni aveva dichiarato inammissibile il ricorso della Juventus in merito all’assegnazione dello scudetto 2005/06 all’Inter per i fatti di Calciopoli.

Come riporta Sportmediaset, nelle scorse ore sono uscite le motivazioni della sentenza che potrebbero finalmente portare ad una svolta definitiva sulla vicenda, dopo i ripetuti tentativi della società torinese per revocare quello scudetto ai nerazzurri. Secondo il Collegio presieduto da Franco Frattini le doglianze della Juve “non avrebbero potuto più essere oggetto di deliberazione alcuna da parte del sistema di giustizia sportiva”. Come riporta il Corriere della Sera, la Juventus aveva fatto ricorso sostenendo che la Corte d’Appello federale fosse composta da membri decaduti dopo l’introduzione del nuovo codice di giustizia sportiva, il Collegio di garanzia ha invece accolto la tesi degli avvocati Figc Modugno e Viglioni per cui i giudici sarebbero dovuti restare nelle loro funzioni sino all’effettivo insediamento dei sostituti. Insomma, i gradi della giustizia sportiva sono esauriti.