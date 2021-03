Calhanoglu a sorpresa: “Un giorno spero di giocare nel Galatasaray…”

Si prepara agli impegni con la sua Nazionale, Hakan Calhanoglu si è rimesso in forma dopo il recente periodo passato tra Covid e piccoli acciacchi. Il centrocampista del Milan, intercettato dai media in aeroporto come riporta Goal, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche in ottica futura. Parole che sanno tanto di sorpresa: “Ho il tatuaggio del leone perché sono un tifoso del Galatasaray. Spero di giocare per loro in futuro, perché no?”.

Il calciatore turco, tra i perni della squadra del Milan di Pioli in lotta per il Tricolore, è destinato a far parlare dato che, proprio in queste settimane, si sta trattando il suo rinnovo di contratto col Diavolo. In ogni caso, i rumors relativi al Galatasaray sembrano più essere relativi ad un sogno per il futuro. Nessun allarme, quindi, per il Milan…