Callejon, futuro incerto. Parla l’agente: “Tante offerte, la migliore è del Napoli”

Le possibilità che Josè-Maria Callejon resti a Napoli anche nella prossima stagione sono poche.

La moglie dello spagnolo ha smentito seccamente le voci circolate nella giornata di lunedì in merito al possibile rinnovo a sorpresa del contratto la cui scadenza è fissata per il 30 giugno e anzi si sta facendo largo la clamorosa ipotesi che lo spagnolo non firmi il modulo della Figc che permette di prolungare di due mesi i contratti in scadenza per concludere la stagione e scelga di andarsene subito.

Intanto, è sfumata anche la possibilità di un passaggio al Granada.

A fornire la versione del club è stato Fran Sanchez, il direttore sportivo del club andaluso, la regione di nascita di Callejon.

“Non possiamo permettercelo…”

“La notizia è uscita su diversi giornali, ma devo smentirla – ha detto il dirigente a CalcioNapoli24.it – Callejon ha un’esperienza che parla da sola, ma al momento attuale non è nei nostri progetti ingaggiarlo”

Sanchez ribadisce quindi il gradimento per il giocatore, che non rientra però nel budget del club: Vogliamo crescere lentamente, siamo nella Liga da poco e un giocatore di questo spessore farebbe comodo, ma per ora non è alla nostra portata”.

Parla l’agente

Insomma, fuori una, ma il futuro resta molto incerto. Ed anche misterioso. Intervistato da TF20, infatti, Manuel Garcia Quilòn, agente di Callejon, ha rivelato che la migliore delle proposte pervenute sia proprio quella del Napoli: “Abbiamo offerte migliori di quella del Granada. soprattutto quella che ci ha fatto il Napoli per rinnovare. Col club partenopeo ci sono conversazioni in corso, ma niente di più per ora”.