Callejon, il Granada si tira fuori: “Non rientra nei nostri parametri”

Le possibilità che Josè-Maria Callejon resti a Napoli anche nella prossima stagione sono poche.

La moglie dello spagnolo ha smentito seccamente le voci circolate nella giornata di lunedì in merito al possibile rinnovo a sorpresa del contratto la cui scadenza è fissata per il 30 giugno, ma che sarà prolungato di due mesi per permettere all’ex Real di concludere la stagione con il Napoli.

Intanto, è sfumata anche la possibilità di un passaggio al Granada.

A fornire la versione del club è stato Fran Sanchez, il direttore sportivo del club andaluso, la regione di nascita di Callejon.

“Non possiamo permettercelo…”

“La notizia è uscita su diversi giornali, ma devo smentirla – ha detto il dirigente a CalcioNapoli24.it – Callejon ha un’esperienza che parla da sola, ma al momento attuale non è nei nostri progetti ingaggiarlo”

Sanchez ribadisce quindi il gradimento per il giocatore, che non rientra però nel budget del club: Vogliamo crescere lentamente, siamo nella Liga da poco e un giocatore di questo spessore farebbe comodo, ma per ora non è alla nostra portata”.