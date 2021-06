Callum Hudson-Odoi: “Addio Inghilterra? Anche il Ghana è casa mia…”

Il calciatore del Chelsea potrebbe aver deciso di cambiare nazionalità

Ha vinto la Champions League col Chelsea seppur non da protagonista. Callum Hudson-Odoi è sparito dai radar dei blues e anche da quelli della Nazionale inglese. Ed ecco perché, come riportato da Joy Sports, il giocatore starebbe pensando ad un clamoroso cambio di nazionalità che lo porterebbe a vestire la maglia... del Ghana .

Dopo aver fatto tutta la trafila per l'Inghilterra, e aver collezionato anche tre presenze con i Tre Leoni, Hudson-Odoi non è più stato chiamato dal 2019. Motivo per il quale il classe starebbe pensando ad un cambio di Nazionale. "Quando sei giovane e hai l'opportunità di giocare per l'Inghilterra, tra l'Under 15 e l'Under 16... Beh, mi trovavo già lì e mi hanno dato la possibilità di giocare. Avevo già deciso di giocare per l'Inghilterra. Dovevo scegliere tra il Ghana o l'Inghilterra e alla fine della giornata mi sono detto di essere circondato dalle persone giuste, che sapevano consigliarmi cosa fosse giusto o sbagliato".