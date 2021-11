Calo ascolti e Mediaset chiude TG4, Studio Aperto e Sport Mediaset

Decisione storica forse dettata dal taglio dei costi

Il calo di ascolti fa preoccupare il Biscione che fa scattare i provvedimenti restrittivi per evitare perdite. Come riporta Fanpage.it, Mediaset saluta le sue redazioni storiche dei telegiornali e le chiude. A partire da fine novembre, come raccolto da Fanpage.it, il network televisivo fondato da Silvio Berlusconi spegnerà le telecamere degli studi di StudioAperto, Tg4 e SportMediaset. Resteranno invece in onda il Tg5 e TgCom24, con quest’ultima che si occuperà di tutte le notizie dell’azienda ad esclusione del telegiornale della rete ammiraglia. Una decisione storica, quella di Mediaset, che parrebbe aver deciso di dare un taglio netto alla produzione giornalistica a causa anche di ascolti sempre più bassi.