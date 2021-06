Calvert-Lewin e l’addio di Ancelotti dall’Everton: “Una sorpresa, ma gli sono grato”

L'attaccante ha parlato dell'addio del manager italiano dal club inglese

GRATITUDINE - L'attaccante, grande protagonista suon di gol nell'annata sotto Sir Carlo, è rimasto un po' sorpreso dalla scelta del mister al quale, in ogni caso, ha voluto dedicare solo parole al miele: "È stata una sorpresa ma non una distrazione", ha detto Calvert-Lewin in conferenza stampa sull'addio di Ancelotti. "È passato un po' di tempo ormai e non ci ho pensato molto. Ho mandato un messaggio a Carlo per ringraziarlo e lui, a sua volta, mi ha risposto. Il calcio funziona così, le cose cambiano ogni minuto. Ha fatto tanto per me e gli sono grato, così come sono grato di aver giocato con un allenatore della sua esperienza".