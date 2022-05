Camavinga: “Orgoglioso di essere in finale di Champions da ex rifugiato”

Il centrocampista del Real Madrid non dimentica da dove tutto è cominciato

Questa sera giocherà probabilmente la sua prima finale di Champions League. Eduardo Camavinga , centrocampista del Real Madrid , però, non dimentica da dove tutta la sua carriera è partita, ovvero da un campo profughi dove si era trovato quando la famiglia fuggiva dalla guerra. In un'intervista all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), il giovane calciatore ha voluto mandare un bel messaggio a tutti coloro che adesso vivono ciò che ha vissuto lui in passato.

"Sono nato in un campo profughi in Angola dopo che la mia famiglia è fuggita dalla guerra", ha spiegato Camavinga. "I miei genitori mi hanno portato ad una nuova vita in Francia e il calcio mi ha portato alla finale di Champions League. Sono grato di giocare e sono orgoglioso di farlo come ex rifugiato. Spero che i milioni di rifugiati in tutto il mondo che amano anche il calcio sappiano che siamo uniti".